تقارير إعلامية: روسيا تدرس الحد من صادرات فحم الكوك

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كشفت تقارير إعلامية أن وزارتي الطاقة والصناعة في روسيا تدرسان فرض قيود على صادرات فحم الكوك.

وذكرت شبكة "أر.بي.سي" الإعلامية الروسية، نقلا عن مسؤول حكومي وعن المكتب الصحفي بوزارة الطاقة، قولهما إن هذه الخطوة تستهدف الحد من ارتفاع أسعار الفحم في السوق المحلي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أسعار فحم الكوك ارتفعت منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 من 4500 روبل للطن إلى 26 ألف روبل.

وأوضحت المصادر أن القيود ربما تكون في صورة تحديد حصص للتصدير أو فرض رسوم.

وذكرت بلومبرج أن إجمالي الصادرات الروسية من فحم الكوك في 2021 بلغت 6ر22 مليون طن.