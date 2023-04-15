لقطات من المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

بث قناة القاهرة الإخبارية، لقطات من المواجهات المسلحة التي شهدها السودان، اليوم السبت، بين قوات الجيش وقوات التدخل السريع.



وعرضت القناة، لقطات وصفتها بأنها صورٌ أولية لضربات شنها الجيش السوداني على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.







وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم السبت، الاتهامات، بشأن المسؤولية عن اندلاع المواجهات المسلحة بين الطرفين في العاصمة الخرطوم، وفي مروي شمالي السودان.







وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش السوداني في بيان، إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة قواته في مواقع مختلفة.



وأضاف الجيش السوداني: «سنمارس واجبنا الوطني والدستوري في حماية بلادنا»، مؤكدا أنه سيستمر في التصدي لما سماه «العدوان الغاشم».







في سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية، بيانا مقتضبا قالت فيه إن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك.



وأضافت أن مصر تطالب كل الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.



