إسرائيل: ردنا على إيران قد يكون مختلفا وسيكون مؤلما بالتأكيد

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإٍسرائيلي يولي إدلشتاين، أن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني "قد يكون مختلفا، وأنه سيكون مؤلما بالتأكيد".



وفي تصريحات لشبكة "سكاي نيوز، علق يولي إدلشتاين، العضو البارز في حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الليكود، على ما إذا كان يتفق مع حكومة الحرب على ضرورة قيام إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني، بالرغم من تصريح إيران بأن الأمر "انتهى" الآن.

وقال إدلشتاين إن "من الغريب جدا أن تقول إيران إن الأمر قد أُغلق بعد إطلاق مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ الليلة الماضية وقضاء عقود في محاولة تدمير إسرائيل".

وأضاف: "بالتأكيد من حق إسرائيل الرد، كما تفعل أي دولة ذات سيادة، بعد مثل هذا الهجوم الوحشي"، على حد وصفه.

واستطرد البرلماني الإسرائيلي: "أين بالضبط وكيف بالضبط، لا أعتقد أن من واجبنا إبلاغ الإيرانيين بذلك".

وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي لإسرائيل، من وجهة نظره، الرد مباشرة على الأراضي الإيرانية أو ضد القوات الوكيلة، أوضح إدلشتاين أن إيران تستخدم وكلاء لمهاجمة إسرائيل منذ سنوات عديدة، وقد "بدأت مرحلة جديدة من الهجمات المباشرة على إسرائيل من أراضيهم".

وأشار إدلشتاين إلى أن الرد الإسرائيلي "قد يكون مختلفا، وسيكون مؤلما بالتأكيد"، لافتا إلى أن إسرائيل لا تحتاج إلى "الانتقام"، لكنه ذكر أن "الاستسلام للإيرانيين ليس خيارا".

في المقابل، وجه المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران تحذيرا من أن "أي إجراء اسرائيلي قادم سيقابل بعشرة أضعاف الشدة".

كما حذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي اليوم تل أبيب من مغبة الرد على الهجوم الإيراني.

وشدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن أي مغامرة إسرائيلية جديدة، ستقابل برد أقوى وأكثر حزما.