أحمد عبدالوهاب: نسيت الكلام لما وقفت قدام كريم عبدالعزيز لكنه عرف يحتويني

كشف الفنان أحمد عبد الوهاب، عن دوره في مسلسل "الحشاشين" وسبب قلقه من أداء الدور في بداية الامر، قائلاً: " أنا مش بعرف أعمل (أوديشن) وحد يقلي خد المشهد ده وصوره دلوقتي بحس أني محتاج أذاكر وأحضر".



وتابع خلال لقائه عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "لما كلموني أعمل ده ورغم أني من أول ماسمعت عن المسلسل من السنة الماضية قلت يارب أعمل مشهدين في المسلسل ده كنت سامع عنه".



وواصل: "لما كلموني أعمل (أوديشن) كنت متردد وخايف كلمت مراتي وقتها كانت في فرنسا، قالت لي روح فوراً وحاولت أشرح ليها مخاوفي، قالت روح فوراً وبعد نزولي وأدائي للمشهد كلمتها وقلتلها أدائي كان وحش جداً أكيد مش هاخد الدور".

وتابع: "تفاجئت الفجر أن (لاكاستنج ديريكتور) بيكلمني وبيقولي مبروك المخرج بيتر ميمي وافق عليك وقابلته وقعد يتكلم معايا ويشرح الشخصية، وعرقت يومها وأنا بتكلم وروحت قرأت الشخصية وكنت خايف وسألته بأي ثقة شايفني أعمل الدور ده؟ خاصة أن السنة الماضية كنت عامل كوميدي وبكتب كوميدي من أين جئت بالثقة اني أقدم دور زي ده؟ كنت خايف أبوظ المسلسل لأني لو عملته وحش هجبلهم نقد يومي لأن مشاهدي يومية".



وعن وقوفه أمام الفنان كريم عبد العزيز قال: "أنا متخضتش كده في حياتي إلا قدام الأستاذ كريم عبد العزيز كان ليه طلة مع الشكل بالزي الأسود خلاني في أول مشهد نسيت الكلام، وكان أول مشهد هو مشهد المناظرة لما قالي مش آن الآوان نفتح قلوبنا لبعض.. وهو نجم كبير عارف يتعامل مع الممثل اللي قدامه فاهم إحساسه".



وعن أصعب المشاهد التي خشي منها قال: "مشهد قتل أصحابي كنت شايل همه من الأول من الورق ومكانتش عارف أعمل فيه والمخرج بيتر ميمي مراية لينا بيقلنا على الحلو حلو والوحش وحش".



وعن الإصابة التي تعرض لها، خلال مشاركته في مسلسل "الحشاشين"، بسبب سقوطه من على الحصان، قال : "أصبت وكتفي اتخلع في مشاهد المعارك".