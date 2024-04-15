كوريا الجنوبية وجورجيا تبدآن جولة جديدة من المحادثات التجارية

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بدأت كوريا الجنوبية وجورجيا جولة أخرى من المحادثات حول شراكة اقتصادية شاملة في التجارة وسلاسل التوريد، حسبما ذكرت وزارة التجارة في سول اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الدولتين بدأتا جلسة تستمر لمدة ثلاثة أيام لمناقشة اتفاقية الشراكة الاقتصادية المرتقبة في سول، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية إلى إنشاء شبكة تجارية ذات منفعة متبادلة مع الدول الشريكة تتجاوز مجرد فتح السوق، على الرغم من أنها تغطي نطاقًا أصغر من المجالات مقارنة باتفاقية التجارة الحرة التقليدية.

وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أن يناقش البلدان التفاصيل في المجالات، بما في ذلك السلع والخدمات.

وتسعى كوريا الجنوبية إلى إقامة علاقات أوثق مع جورجيا، التي تعتبر مركزا تجاريا رئيسيا يربط بين آسيا وأوروبا، مع إمكانات نمو كبيرة في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية.

وعقدت كوريا الجنوبية وجورجيا الجولة الأولى من المحادثات في تبليسي في فبراير الماضي.