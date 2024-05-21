لجنة الخطة بمجلس النواب تعتمد مخصصات مشروع موازنة التموين عن العام المالي 2024-2025

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ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن العام المالي 2024-2025.

وبلغت قيمة اعتمادات الاستخدامات في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 399532000 جنيه، فيما بلغت اعتمادات المصروفات نحو 399.532000 جنيه، فيما اعتمادات الأمور وتعويضات العاملين نحو 88.179 جنيه.

وبلغت إجمالي الإيرادات نحو 139829000 جنيه، فيما بلغ بند العجز الذي يمول من الخزانة 259706000 جنيه.

وبلغ بند شراء السلع والخدمات نحو 81000000 جنيه، فيما بلغ بند المنح والدعم والمزايا الاجتماعية نحو 303000.

وأعربت لجنة الخطة والموازنة عن دعمها لوزارة التموين خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.

وقال النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة: كل الدعم للوزير علي المصلحي، الذي يقوم بدور كبير في الوقت الحالي لضبط السوق وملاحقة المحتكرين.

كما أكد النائب ياسر عمر وكيل اللجنة أن "الخطة والموازنة" من اللجان الداعمة لوزير التموين، مشيرًا إلى أنه رجل كفء وأظهر ذلك في كل المواقع التي تقلدها.