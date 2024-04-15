مصرع شخص إثر حادث انقلاب دراجة نارية في الشرقية

لفظ مسن أنفاسه الأخيرة، اليوم الاثنين؛ إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق بلبيس - الساحة في نطاق قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول عبدالله، 76 سنة، مقيم بمركز بلبيس، جثة هامدة.



تبين حدوث إصابة المتوفي التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية في طريق بلبيس - الساحة في نطاق قسم شرطة بلبيس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية