 سول: زعيم الحزب الحاكم السابق يضع الذكاء الاصطناعي على رأس برنامجه للانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سول: زعيم الحزب الحاكم السابق يضع الذكاء الاصطناعي على رأس برنامجه للانتخابات الرئاسية

سول - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 10:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 10:25 ص

تعهد الزعيم السابق لحزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونج هون، الذي أعلن الأسبوع الماضي ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 3 يونيو المقبل، بمساعدة الحكومة والقطاع الخاص على استثمار 200 تريليون وون (7. 140 مليار دولار أمريكي) في الذكاء الاصطناعي .

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إن هان كشف النقاب اليوم الثلاثاء، عن رؤيته السياسية أمام الجمعية الوطنية، وتعهد بجعل بلاده واحدة من أكبر 3 مراكز في مجال الذكاء الاصطناعي بالعالم، مع استثمار مقترح مقداره 150 تريليون وون لإقامة البنية التحتية لنظام الذكاء الاصطناعي، و50 تريليون وون أخرى لتعزيز النظام البيئي.

وأضاف هان: "بدأت للتو ثورة الذكاء الاصطناعي، وأصبح هدفنا المتمثل في أن نكون أحد أكبر 3 قوى في الذكاء الاصطناعي، شرطا أساسيا للتقدم نحو المستقبل".

وأعلن أنه سيستثمر بشكل استراتيجي في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي الطبي والروبوتات والذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع والطائرات المسيرة والقيادة الذاتية.

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