سول: زعيم الحزب الحاكم السابق يضع الذكاء الاصطناعي على رأس برنامجه للانتخابات الرئاسية

تعهد الزعيم السابق لحزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونج هون، الذي أعلن الأسبوع الماضي ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 3 يونيو المقبل، بمساعدة الحكومة والقطاع الخاص على استثمار 200 تريليون وون (7. 140 مليار دولار أمريكي) في الذكاء الاصطناعي .

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إن هان كشف النقاب اليوم الثلاثاء، عن رؤيته السياسية أمام الجمعية الوطنية، وتعهد بجعل بلاده واحدة من أكبر 3 مراكز في مجال الذكاء الاصطناعي بالعالم، مع استثمار مقترح مقداره 150 تريليون وون لإقامة البنية التحتية لنظام الذكاء الاصطناعي، و50 تريليون وون أخرى لتعزيز النظام البيئي.

وأضاف هان: "بدأت للتو ثورة الذكاء الاصطناعي، وأصبح هدفنا المتمثل في أن نكون أحد أكبر 3 قوى في الذكاء الاصطناعي، شرطا أساسيا للتقدم نحو المستقبل".

وأعلن أنه سيستثمر بشكل استراتيجي في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي الطبي والروبوتات والذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع والطائرات المسيرة والقيادة الذاتية.