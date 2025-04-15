كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أمين شرطة وهو يتشبث بسيارة أثناء محاولته منع قائدها من الهروب.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ اليوم، 14 من الشهر الجاري، وأثناء تنفيذ حملة مرورية بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، تم استيقاف سيارة ملاكي يقودها شخص مقيم بدائرة قسم أول الإسماعيلية، لا يحمل رخصة قيادة، وتبين أن السيارة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومنتهية الترخيص.

وخلال محاولة استيقافه، حاول قائد السيارة الفرار، ما دفع فرد الشرطة الظاهر في الفيديو إلى التشبث بها لمحاولة منعه من الهروب، وفقًا لما ظهر في المقطع المتداول.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة وقائدها، واتُّخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله.