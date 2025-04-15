 حريق ضخم في مصنع للأخشاب بالشرابية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حريق ضخم في مصنع للأخشاب بالشرابية

نهاد القادوم
نشر في: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 4:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أبريل 2025 - 4:44 ص

نشب حريق هائل منذ قليل في مصنع للأخشاب بمنطقة عزبة الورد في الشرابية، حيث دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق ضخم في أحد مصانع الأخشاب بمنطقة عزبة الورد، بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، مصحوبة بسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين. كما تم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، فيما يواصل رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على الحريق.

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