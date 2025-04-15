شوبير: هذه حقيقة منح الأهلي 3 مليون دولار من كاف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق حقيقة ما تردد عن منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منحة مالية للأهلي قدرها 3 مليون دولار.

وكانت تقارير صحفية تونسية قد أكدت في الساعات القليلة الماضية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر منح الأندية الإفريقية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 منحة مالية قدرها يتراوح بين 2 إلى 3 مليون دولار.

وأوضح أحمد شوبير عبر برنامجه حارس الأهلي على قناة الأهلي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر دعم الأندية الإفريقية المشاركة في كأس العالم للأندية، ولكن بقيمة مالية أقل مما يتردد في الفترة الحالية.

وأشار شوبير إلى أن كاف قرر منح الأندية المشاركة في المونديال منحة مالية قدرها 500 ألف دولار كحد أدنى، و2 مليون دولار كحد أقصى، على أن يتم إقرار الدعم المالي بشكل رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الأيام القليلة القادمة.

وتشارك أندية الأهلي والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، الصيف القادم، في الولايات المتحدة الأمريكية.