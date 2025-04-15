وزير المالية: 2025-2026 ستكون موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال

بدأ أحمد كجوك عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة، وفقاً للبيان اليوم.

وأكد الوزير لمجلس النواب، خلال عرض البيان المالي للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة 2025-2026 ستكون "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، متابعا، "ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، ولمست في لقائي السابق بعد أول 100 يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي".

وأضاف كجوك: "أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة،لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وخلق شراكة ثقة بين الضرائب ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، وخفض معدلات وأعباء الدين".

ولفت الوزير، إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، مؤكدا أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.

وقال لـ"النواب": "لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار".



