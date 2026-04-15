أطقم الضيافة في شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا يبدأون إضرابا اليوم

سيواجه ركاب شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا مزيدا من اضطراب الرحلات اليوم الأربعاء مع بدء أطقم الضيافة في الشركة إضرابهم الذي يستمر يومين.

وبدأ حوالي 20 ألف من المضيفيين الجويين في لوفتهانزا وشركتها التابعة سيتي لاين الإضراب منذ منتصف الليل.

ودعت نقابة المضيفيين الجويين يو.إف.أو الألمانية أعضاءها إلى الإضراب الذي سيستمر حتى نهاية غد الخميس، للضغط على إدارة الشركة من أجل تحسين ظروف العمل في إطار نزاع عمالي أوسع نطاقا.

ومن المتوقع إلغاء مئات الرحلات في مطاري فرانكفورت وميونخ الرئيسيين لشركة لوفتهانزا.

وتواجه لوفتهانزا منذ بداية العام الحالي سلسلة من الاحتجاجات العمالية. ونفذ طيارو الشركة إضرابا عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، للمطالبة بتحسين الأجور ومخصصات التقاعد.

كما أعلنت نقابة الطيارين الألمان "في.سي" أمس عن إضراب جديد يومي الخميس والجمعة.

وقالت النقابة إن الإضراب سيشمل شركة "دويتشه لوفتهانزا" الرئيسية وشركة الشحن "لوفتهانزا كارجو" للشحن الجوي وشركة "سيتي لاين" الإقليمية وستطال الإضرابات الرحلات التي تنطلق خلال هذه الفترة المشار إليها من المطارات الألمانية، مع استثناء الرحلات المتجهة إلى الشرق الأوسط. كما ستتأثر شركة يورو وينجز بالإضراب الجديد في يومه الأول غد الخميس.

كما ذكرت النقابة أنها اقترحت اللجوء إلى التحكيم لحل نزاعات التفاوض الجماعي.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا: "يمكن أن تكون الوساطة حلا جيدا لهذا النزاع إذا ما تناولت جميع قضايا التفاوض الجماعي بشكل شامل للوصول إلى حل دائم. ونحن منفتحون على ذلك".

ومن المرجح أن يلقي إضراب أطقم الضيافة الجوية، الذي يستمر يومين، بظلاله على احتفال بالذكرى المئوية لتأسيس لوفتهانزا اليوم الأربعاء.

في الوقت نفسه تخطط النقابات لتنظيم مسيرة أمام مقر الشركة في مطار فرانكفورت. ومن المتوقع حضور المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير النقل باتريك شنايدر، فعاليات الاحتفال بذكرى تأسيس شركة الطيران العملاقة في مركز زوار لوفتهانزا الجديد.