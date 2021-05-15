شرطة العاصمة الألمانية تفرق مظاهرة مؤيدة لفلسطين

فرقت الشرطة في العاصمة الألمانية برلين مظاهرة مؤيدة لفلسطين، اليوم السبت.



كانت الشرطة طالبت عدة مئات من المتظاهرين في حي نويكولن بمغادرة المكان، وقالت الشرطة إن السبب في ذلك هو عدم التزام المتظاهرين بقواعد التباعد لمكافحة وباء كورونا.



وتدخلت الشرطة لمواجهة المتظاهرين الرافضين لمغادرة المكان، وذكرت أنها تعرضت للرشق بحجارة وزجاجات من جانب المتظاهرين بالإضافة إلى ألعاب نارية.



كانت مظاهرة أخرى شارك فيها نحو 120 شخصا سارت بشكل سلمي إلى مبنى بلدية برلين في نويوكولن، كما أن من المنتظر أن تشهد المدينة مظاهرة ثالثة في وقت لاحق.



وطالب المتظاهرون بالكفاح من أجل "تحرير فلسطين من النهر الأردن إلى البحر المتوسط" وهي المساحة المقام عليها حاليا دولة إسرائيل.



كما طالب المتظاهرون بـ" الحرية لفلسطين" وذكروا بـ "يوم النكبة" حيث يحيي الفلسطينيون في الخامس عشر من مايو من كل عام ذكرى تشريد وطرد مئات الآلاف منهم في أعقاب قيام دولة إسرائيل عام 1948.