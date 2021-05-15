التخطيط لتنظيم عدة مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا اليوم السبت

احتجاجا على تصاعد العنف في الشرق الأوسط، من المقرر تنظيم مظاهرات مجددا في عدة مدن ألمانية اليوم السبت، سيكون أغلبها لإبداء التضامن مع الفلسطينيين.

وتعتزم مجموعات فلسطينية مختلفة التظاهر في العاصمة الألمانية برلين اليوم.

وبحسب الشرطة، فإن المظاهرات تتعلق بما يعرف باسم "يوم النكبة"، الذي يحيي ذكرى فرار وطرد مئات الآلاف من الفلسطينيين من المنطقة التي عُرفت لاحقا بإسرائيل.

يُذكر أنه تم إعلان قيام إسرائيل في 14 مايو 1948، ويحيي الفلسطينيون يوم النكبة في 15 مايو من كل عام.

وشهدت الأيام القليلة الماضية مظاهرات معادية للسامية وإسرائيل في عدة مدن ألمانية. وتم إضرام النار في أعلام إسرائيل وترددت بعض الشعارات المعادية للسامية. وفي هذه الأثناء تم تشديد حماية المنشآت اليهودية في ألمانيا.

وتعهد وزير الداخلية المحلي في ولاية برلين، أندرياس جايزل، للجالية اليهودية في العاصمة "بأفضل حماية ممكنة"، موضحا أنه تم تشديد التدابير الأمنية المشددة بالفعل للمنشآت اليهودية مرة أخرى، مؤكدا أنه سيُجرى بذل كافة الجهود لحماية المنشآت الإسرائيلية واليهودية، وكذلك المنشآت الإسلامية والفلسطينية.

وحظرت مدينة فرانكفورت مسيرة مؤيدة للفلسطينيين كان من المقرر تنظيمها اليوم السبت في وسط المدينة. وقالت إدارة الشؤون الأمنية بالمدينة إن السبب هو مخاوف بشأن السلامة العامة.