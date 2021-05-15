انفرد المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك بصدارة هدافي الدوري المصري للموسم الجاري 2020-2021.

ووصل بن شرقي بفضل هدفيه أمس الجمعة مع الزمالك في مرمى إنبي إلى هدفه رقم 11 حتى الآن باللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الـ22 من منافسات الدوري العام.

وقفز بن شرقي لصدارة الهدافين متفوقًا بفارق هدفًا عن الثلاثي عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش وأحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا حيث يمتلك الثلاثي في رصيدهم 10أهداف.

وتساوي أوباما بعد هدفه مع الزمالك في مرمى إنبي برصيد 9 أهداف مع كل من محمد شريف مهاجم الأهلي وحسام حسن مهاجم سموحة وعمرو جمال لاعب طلائع الجيش.