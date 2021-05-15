 الاحتلال يطلق صاروخا في محيط منزل بمخيم الشاطئ غربي غزة تمهيدا لتدميره - بوابة الشروق
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الاحتلال يطلق صاروخا في محيط منزل بمخيم الشاطئ غربي غزة تمهيدا لتدميره


نشر في: السبت 15 مايو 2021 - 10:48 م | آخر تحديث: السبت 15 مايو 2021 - 10:48 م

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صاروخًا في محيط منزل بمخيم الشاطئ غربي غزة تمهيدًا لتدميره، وذلك وفقًا لما أفادت به فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم السادس على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 145 شهيدا، بينهم 41 طفلا، و23 سيدة، و1100 مصاب، من بينهم 313 طفلًا، و206 سيدة، إضافة إلى 38 إصابة شديدة الخطورة.


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