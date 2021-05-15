تظاهر آلاف العراقيين احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

خرج آلاف من العراقيين في مظاهرة احتجاجية وسط بغداد وعدد من المحافظات، اليوم السبت، للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والتي أوقعت المئات بين قتيل وجريح.



واحتشد المتظاهرون في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد تلبية لدعوة من التيارات الإسلامية بالخروج في مظاهرات شعبية لتأكيد موقف شعب العراق بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الإحتلال الإسرائيلي والجرائم التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين.



ونظمت المظاهرة الاحتجاجية في ظل إجراءات أمنية مشددة وإغلاق عدد من الشوارع وتقييد الحركة في الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير لفسح المجال أمام حركة المتظاهرين الذين توافدوا سيرا على الأقدام من مسافات بعيدة، وهم يرفعون أعلام العراق وفلسطين ويهتفون بشعارات تطالب بالقصاص من القوات الإسرائيلية التي يرون أنها تنفذ جرائم يومية بقصفها للأحياء الفلسطينية بالصواريخ والطائرات التي أوقعت المئات بين قتيل وجريح.



وقام المتظاهرون بإحراق علم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية خلال المظاهرة التي اكتظت بها ساحة التحرير، فيما تم حمل علم كبير لفلسطين ورفع شعارات "نعم نعم للقدس" و"القدس عاصمة الأديان".



وعبر المتظاهرون عن غضبهم واستنكارهم للهجمات الإسرائيلية في هتافاتهم وشعاراتهم وخطاباتهم.