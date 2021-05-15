مظاهرة في مدينة دريسدن الألمانية ترفع أعلام فلسطين

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(د ب أ)

نزل متظاهرون إلى شوارع مدينة دريسدن شرقي ألمانيا اليوم الجمعة احتجاجا على العنف المتصاعد في الأراضي الفلسطينية.

وأحصت الشرطة مشاركة حوالي 400 شخص في هذه المظاهرة.

ولوح البعض منهم بأعلام فلسطين خلال مرورهم بشارع براج في وسط المدينة.

وأعلنت الشرطة مساء اليوم أن 25 متظاهرا آخرين شكلوا مظاهرة مضادة للأولى.

وذكر تقرير للشرطة أنه "عندما أظهر المتظاهرون المناوؤون عدة أعلام إسرائيلية وألقيت زجاجة من المظاهرة الأولى في اتجاه المناوئين قامت الشرطة بفصل الفريقين عن بعضهما".

وتم إبعاد الخمسة وعشرين شخصا الذين شكلوا المظاهرة المناوئة من المكان منعا لمزيد من التصعيد.

وتم تحديد الشخص الذي ألقى بالزجاجة الفارغة، حيث سيواجه الشاب /22 عاما/ وهو من أصل سوري عواقب وخيمة على جريمته.

وجاء الاحتجاج بحمل أعلام فلسطين فضلا عن تصاعد العنف في الاراضي الفلسطينية بمناسبة إحياء ذكرى النكبة التي طرد فيها مئات آلاف الفلسطينيين مما أصبح فيما بعد دولة إسرائيل.

كانت إسرائيل أعلنت كدولة في 14 أيار/ مايو 1948.

ويحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة في 15 أيار/ مايو من كل عام.