محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الثاني الثانوي العام

تفقد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الثاني الثانوي العام؛ للاطمئنان على حسن سير الامتحانات وتمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحانات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

كما تابع المحافظ، غرفة وحدة التحكم المركزية بمدرسة الشهيد محمد الكاشف الثانوية بنين، وتفقد استعدادات المجمع الخدمي للامتحانات لبدء تصحيح المواد الدراسية بالشهادة الإعدادية، بجانب تفقد كنترول التعليم الفني.

وشدد المحافظ، على انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات والتطهير والتعقيم الدورى للجان والمدارس قبل وبعد كل امتحان، وكذا تواجد مسئولى الصحة في اللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب وتوفير الرعاية اللازمة لهم وقت الحاجة.

وأشار إلى تمكن الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي من الدخول على منصة الامتحانات أمس واليوم بنسبة 100%، ولا توجد أية أعطال، مؤكدا إيجابية الاختبارات التجريبية التي جرت.

وذكر أن الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة من المناهج الدراسية التى تم دراستها خلال الفصل الدراسي الثاني، ولم تحدث أية شكوى من الطلاب.

ووجه المحافظ بتوفير احتياجات الطلاب وتيسير آداء الامتحانات، إلى جانب مراعاة تطبيق كل الإجراءات وتنفيذ التعليمات الصادرة في هذا الشأن وتحقيق التباعد الآمن بين الطلاب أثناء إجراء الامتحانات.

من جهته، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن أمتحانات الشهادة الإعدادية بدأت اعتبارا من يوم السبت، وتستمر حتى الخميس المقبل، بينما امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بدأت الخميس الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل، حسب الجدول المعلن.

وأضاف رضوان، أنه يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية 8450 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على 83 لجنة على مستوى إدارات المحافظة التعليمية.

أوضح أن عدد طلاب الصف الثاني الثانوي العام يبلغ 3600 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في عدد 25 مدرسة ثانوية على مستوى المحافظة.

حضر الجولة كلا من اللواء أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، إيهاب بكير، سكرتير مدينة العريش، نجلاء الفايد، رئيس حي المساعيد، خيري السيد تاج الدين، مدير المجمع الخدمي للامتحانات، محمود جمعة، مدير المطبعة السرية.