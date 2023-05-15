أصدر قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، قرارا بإعفاء مدير عام الشرطة ووزير الداخلية المكلف، عنان حامد محمد عمر، من منصبه.

وجاء في بيان صادر عن القوات المسلحة السودانية، أن القرار تضمن كذلك تكليف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين، بمهام مدير عام قوات الشرطة.

يأتي ذلك بعد أن أعفى قائد الجيش السوداني، مساء أمس الأحد، 4 ضباط كبار في الجيش السوداني.

وأفادت وكالة السودان للأنباء، بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي أصدر قرارا بإحالة 4 ضباط كبار في الجيش، بداية من 14 مايو الجاري.

وذكرت الوكالة أن الضباط المحالين للتقاعد بالمعاش هم: اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد، واللواء الركن حسن محجوب الفاضل عبد الحميد، والعميد الركن أبشر جبريل بلايل، والعميد الركن عمر حمدان أحمد حماد.

في سياق متصل، أفاد بيان صادر عن مكتب البرهان، بأنه اتخذ قرارا بإعفاء محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول، وعيّن مكانه برعي الصديق أحمد، دون ذكر سبب القرار.

وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، إلى 676 قتيلا على الأقل و5576 جريحا، وفق ما أعلن، أمس الأحد، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان.