رئيسة سلوفاكيا تدين الاعتداء على رئيس الوزراء من قبل مجهولين

أعربت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا، عن صدمتها إزاء حادث إطلاق النار على رئيس الوزراء روبرت فيكو. وكتبت تشابوتوفا، عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا: "صدمت تماما بسبب الهجوم الوحشي والمتهور على رئيس الوزراء روبرت فيكو، وأنا أدينه بأقوى العبارات الممكنة".

وتابعت: "أتمنى له قدرا كبيرا من الثبات في هذا الوقت العصيب والتعافي السريع، وأتعاطف أيضا مع عائلته والمقربين له".

وذكرت صحيفة "دينيك إن" السلوفاكية، اليوم الأربعاء، أنه تم نقل روبرت فيكو رئيس الوزراء، إلى المستشفى بعد تعرضه لإطلاق نار. وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن فيكو تعرض للهجوم في أعقاب عقد اجتماع للحكومة في بلدة "هاندلوفا"، ولا يزال من غير الواضح حجم الإصابة التي تعرض لها، وفقا للمتحدث باسم وزارة الداخلية ماتيج نيومان.

وكان فيكو، يسير ضمن حشد من الأشخاص عندما تعرض لإطلاق النار في هاندلوفا، شمال شرقي العاصمة براتيسلافا، وفقا لما أفادت به صحيفة دينيك إن.

وسمع شهود العيان دوي أربع طلقات في الوقت الذي سقط فيه فيكو أرضا، وبعد ذلك قام أفراد الأمن بنقله في سيارة من مسرح الحادث، وفقا للصحيفة. وبدأت أحدث ولاية لفيكو في منصب رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي، حيث تولى السياسي البالغ من العمر 59 عاما المنصب سابقا من عام 2006 إلى 2010، ومن عام 2012 إلى 2018.