مطار العريش يستقبل 53 طنا من المساعدات لإغاثة غزة قادمة من باكستان

استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء طائرة تحمل مساعدات إنسانية موجهة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر في شمال سيناء وصول طائرة من باكستان محملة بمواد إغاثة تزن 53 طنًا، تم تقديمها من منظمة المساعدات الإنسانية الألمانية ومجلس اللجوء النرويجي. وأشار المصدر إلى تفريغ المساعدات لنقلها إلى مركز الخدمات اللوجستية في العريش لتجهيزها ونقلها لاحقًا إلى معبر رفح.

ووصلت عدة طائرات إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي، حاملة مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، بما في ذلك 628 طائرة نقلت أكثر من 22 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة. كانت هذه المساعدات مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، إلى جانب 141 طائرة حملت وفودًا رسمية وتضامنية.