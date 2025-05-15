أتوبيس الفن يقدم جولة ثقافية للأطفال بمحمية قبة الحسنة بأبو رواش

ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبرامج وزارة الثقافة لنشر الوعي والمعرفة بين النشء، قدم أتوبيس الفن الجميل التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل جولة لعدد من أطفال مكتبة مدينة نصر، لزيارة محمية قبة الحسنة بمنطقة أبو رواش، بمحافظة الجيزة.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، واستهل الأطفال جولتهم بالتعرف على تاريخ تسجيل المحمية، برفقة الجيولوجي الدكتور محمد محمود، الذي أوضح خلال الجولة الميدانية أن المحمية أُعلنت محمية طبيعية عام 1989، وتكمن أهميتها في قيمتها العلمية والثقافية، مشيرا إلى أنها تعد متحفا طبيعيا مفتوحا يُظهر ملامح الحياة القديمة على سطح الأرض خلال العصر الطباشيري العلوي منذ نحو 100 مليون سنة.

كما تعرف الأطفال خلال الزيارة على طبيعة الصخور الموجودة وتكويناتها وعصورها من خلال شرح تفصيلي داخل متحف المحمية، هذا بجانب الاستمتاع بمشاهدة حفريات لنباتات سرخسية، وكائنات بحرية دقيقة، بالإضافة إلى حفريات مرشدة لحيوانات مرجانية تستخدم في تحديد عمر الطبقات الصخرية.

كما شملت الفعاليات ورشة حكي عن العالمة المصرية فوزية فهيم، قدمت خلالها يمنى حسين، نبذة عن السيرة الذاتية للعالمة الراحلة التي تعد واحدة من أبرز الشخصيات النسائية في مجال الكيمياء الحيوية، موضحة أنها تخرجت في كلية العلوم بجامعة القاهرة، وحصلت على درجة الماجستير منها، ثم نالت منحة من جامعة برمنجهام في لندن، وتخصصت في دراسة تأثير سم الثعابين الكبرى على الأورام السرطانية، ونشرت ما يقرب من 80 بحثا علميا في دوريات علمية دولية، إلى أن توفيت عام 2011.

واختتم اليوم بمسابقة ثقافية في المعلومات العامة للأطفال، في أجواء تفاعلية.

نفذت الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. جيهان حسن، وبرامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والتي تتواصل خلال شهر مايو بجولات تثقيفية وترفيهية متنوعة بهدف تنمية روح الاستكشاف والمعرفة لدى الأطفال.



