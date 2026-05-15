بوتين: عازمون على تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن بلاده عازمة على تطوير علاقاتها مع جميع الدول الإسلامية.

جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها بوتين إلى منتدى "روسيا– العالم الإسلامي: قازان فوروم 2026"، حيث أُقيمت جلسة بعنوان "مجموعة الرؤية الاستراتيجية: روسيا– العالم الإسلامي" في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان التابعة لروسيا، والتي شاركت فيها وكالة الأناضول كشريك إعلامي عالمي.

وتمت قراءة رسالة بوتين في الجلسة من قبل نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.

وذكر بوتين أن "ملايين المواطنين الروس يعتنقون الدين الإسلامي، ويسهمون بشكل مهم في تطوير الاقتصاد الوطني والعلوم والثقافة والمجال الاجتماعي".

وأضاف: "عازمون على تطوير علاقاتنا الودية مع جميع الدول الإسلامية".

وذكَّر بأن روسيا تشارك في أعمال منظمة التعاون الإسلامي بصفة دولة مراقب، وأن قازان اختيرت هذا العام عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي.