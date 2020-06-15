حملة مكبرة لإخلاء محيط سوق الجمعة بالإسماعيلية من الباعة الجائلين

توجهت حملة مكبرة بقيادة اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية و اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، لإخلاء سوق الجمعة والمنطقة المحيطة به من الفروشات العشوائية وباعة الخضر والفاكهة وإعادة فتح الشارع الرئيسى بالسوق.

وأخلت الحملة المدخل الرئيسى للسوق ومحيط السكة الحديد وتقاطع شارعى الثلاثينى ومنطقة السلم وكوبرى عبور المشاه، بعد انتشار العشوائية والتلوث البيئى والازدحام، للبدء فى تنفيذ خطة تطوير منطقة السوق بالكامل بالتعاون بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، وبناء محلات جديدة ومتطورة وتزويدها بالمرافق الأساسية والخدمات ليصبح سوق حضارى

وحصرت المحافظة جميع أصحاب الفروشات والباعة المقيمين بالسوق استعدادا لبدء تسليمهم المحلات الجديدة والفروشات المتطورة، بجانب رفع كفاءة وتطوير الشارع الرئيسى لتسهيل حركة المرور