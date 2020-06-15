أحمد موسى: اتصالات مصرية ليبية على أعلى مستوى من أجل العمالة المصرية في ليبيا

قال الإعلامي أحمد موسى إنه تتم حاليا اتصالات مصرية ليبية على أعلى مستوى من أجل أبناءنا في ليبيا.

وتابع خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إن الاتصالات تهدف إلى الوصول لكل التفاصيل وهناك تعاون كبير من الجانب الليبي وهم مقدرين لموقف مصر.

وأضاف أنه ربما تظهر نتائج وأن الجانب الليبي بصدد اتخاذ إجراءات ومعاقبة المتسبب في واقعة اعتقال عدد من المصريين العاملين في ليبيا وتساءل موسى عن دور المجتمع الدولي.

وأظهر مقطع فيديو التقط حديثا اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.

وحسب المقطع، يتم إجبار العمال على الوقوف تحت أشعة الشمس على قدم واحدة وهم حفاة، مع رفع أيديهم إلى الأعلى وإرغامهم على ترديد شتائم وألفاظ نابية والإشادة بالميليشيات المتطرفة.