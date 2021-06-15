قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة مفاوضات سد النهضة، إن الخطوة المقبلة بالملف تتعلق بالشروط الموضوعة لدعم الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للمفاوضات، خلال مدى زمني معين.

وأضاف الظواهري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الخطوة تشمل وضع آلية محددة لفض المنازعات حال حدوثها، معلقًا: «إثيوبيا تدفعنا إلى حافة الهاوية رغم كل ما تفعله مصر».

وأوضح أن إثيوبيا بدأت الملء الأول العام الماضي بهدف الوصول إلى منسوب 565 وتخزن 4.8 مليار متر مكعب من المياه، متابعًا أنها فشلت في الأمر ووصلت إلى منسوب 560 بتخزين نحو مليار من المستهدف.

وأشار عضو مفاوضات سد النهضة لى إأن إثيوبيا تستهدف هذا العام الوصول إلى منسوب 595 لتخزين إجمالي 18 مليار متر مكعب من المياه، مؤكدًا أنه أمر صعب وفقًا للوضع الحالي.

وتابع: «إثيوبيا بدأت بناء الجزء الأوسط وسيتم تخزين كمية ما، لكنها لن تتمكن من توليد الكهرباء من كل التوربينات»، منوهًا إلى أن ملء مليار متر مكعب من المياه مماثل لملء 10 مليارات باعتباره مخالفة وأمرًا غير مقبول بالنسبة لمصر.