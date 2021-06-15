استمرار تراجع إنتاج النفط والغاز بألمانيا في 2020

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واصل إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في ألمانيا تراجعه في العام الماضي، حسبما أعلن مكتب التعدين والطاقة والجيولوجيا في هانوفر، اليوم الثلاثاء.

وأوضح المكتب أن إنتاج النفط الخام تراجع في العام الماضي بنسبة 1.4% مقارنة بعام 2019 ليصل إلى 1.9 مليون طن، فيما تراجع إنتاج الغاز الخام بنسبة 15% ليصل إلى 5.6 مليار متر مكعب.

ولا يرجع السبب في ذلك إلى الاستنفاد الطبيعي للخزانات وحسب بل كذلك لأعمال الصيانة في مرفق معالجة الغاز الطبيعي في منطقة جروسنكنيتن.

ولا يزال إنتاج النفط الخام الألماني يسهم في تغطية ما يصل إلى 2% من الاستهلاك الداخلي، فيما يغطي إنتاج الغاز الطبيعي 5.2% من الاستهلاك المحلي.

ويتم استخراج أكبر كمية من النفط الخام في ألمانيا في ولاية شلزفيج-هولشتاين تليها ولاية سكسونيا السفلى (عاصمتها هانوفر) التي تعتبر مركز الاستخراج الرئيسي للغاز الطبيعي في ألمانيا، وتمتلك الولايتان معظم احتياطات النفط والغاز في ألمانيا.

يذكر أن مجموع الاحتياطات المؤكدة والمحتملة للنفط والغاز في ألمانيا آخذ في التراجع.