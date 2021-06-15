وزير الخارجية الإيطالي يؤكد التزام بلاده بعدم انتشار الأسلحة النووية

أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، التزام بلاده حول عدم انتشار الأسلحة النووية، وتقديرها للإجراءات التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه إيران من أجل مواصلة المراقبة المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات.

وذكرت وكالة "آكي" الإيطالية، أن ذلك جاء خلال لقاء دي مايو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، حيث أعرب عن أمل بلاده في اختتام ناجح للمفاوضات الجارية في فيينا بشأن البرنامج النووي الايراني من أجل الاستئناف الكامل للاتفاقية النووية لخطة العمل الشاملة المشتركة مع طهران.