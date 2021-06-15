وزارة الدفاع الجزائرية تنفي مهمة سرية لرئيس الأركان إلى باريس

نفت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الثلاثاء، بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن قيام الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري بمهمة سرية إلى العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة قضية الساحل.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته في موقعها الرسمي: في محاولة تضليلية مفضوحة، نشر الموقع الإلكتروني لمجلة جون أفريك الصادرة فى باريس اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، مقالا تحت عنوان السعيد شنڤريحة، في مهمة سرية بباريس لمناقشة قضية الساحل.

وأضافت أن وزارة الدفاع الوطني تُكذّب قطعيا هذه الافتراءات التي جاءت بها هذه المجلة المعروفة بتوجهاتها التي تخدم جهات معادية للجزائر، وتؤكد أن هذه الأخبار الكاذبة ما هي إلا محاولة يائسة تهدف للتأثير على الرأي العام، خاصة في المناسبات والمحطات الوطنية الحاسمة التي تشهدها بلادنا.

وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة مشددة على ان الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لم يُخفِ أبدا تحركاته ونشاطاته داخل وخارج الوطن.