 إصابة 3 أشخاص جراء انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة - بوابة الشروق
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إصابة 3 أشخاص جراء انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 8:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 8:38 م

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بكسور وجروح متعددة بالجسم، جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق الزراعي، أمام قرية الأربعين اتجاه الإسكندرية، بدائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود مصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من إسماعيل محمود سعيد بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وأسماء عبد الرازق قاسم 39 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، وأم السعد علي القاسم 48 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، وجاري تقديم الإسعافات الطبية لهم وتحرير محضر بالواقعة.


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