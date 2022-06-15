مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى من جهة باب المغاربة

اقتحم عشرات المستوطنين، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، وسط حماية القوات الإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية بأن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته".

ووفق الوكالة، «انطلقت دعوات مقدسية، يوم أمس، للاعتكاف في المسجد الأقصى، بدءاً من يوم الجمعة المقبل رداً على دعوات المستوطنين لاقتحام مركزي ومكثّف للمسجد الأقصى في ما يسمى بيوم توحيد القدس، وهو اليوم الذي تم فيه احتلال باقي شرقي القدس عام 1967، الذي يُصادف يوم الأحد المقبل».

وأشارت «وفا» إلى أن «جماعات الهيكل دعت إلى اقتحام جماعي للأقصى، احتفالاً بذكرى احتلال شرقي القدس، ورفع الأعلام في باحاته، وأداء طقوسهم التلمودية».

ولفتت إلى أن «المسجد الأقصى يتعرض بشكلٍ يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى، وتزداد حدة هذه الاقتحامات الاستفزازية في الأعياد والمناسبات اليهودية».

كان وزير شؤون القدس فادي الهدمي قد حذر من تبعات قرار محكمة الصلح الإسرائيلية السماح للمتطرفين بأداء طقوس تلمودية خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.

وقال الهدمي: «لا صلاحية للمحاكم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس الشرقية المحتلة والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، ولا نعترف بهذه القرارات اللاغية والباطلة».

وأضاف: «القرار هو بمثابة إنهاء أحادي الجانب للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وانتهاك لجميع القرارات الدولية، بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حول مدينة القدس الشرقية المحتلة».

وأكد أن القرار، الذي يتزامن مع دعوات إسرائيلية علنية لهدم المسجد الأقصى والسماح لغلاة المستوطنين بتنظيم ما تسمى مسيرة الأعلام في القدس المحتلة، هو بمثابة «دعوة مفتوحة لتأجيج الأوضاع ولجر المنطقة، وحتى العالم، إلى أتون حرب دينية».

كذلك، قال عضو بارز بالكنيست إن إسرائيل تخاطر بإشعال حرب دينية بعد أن حكم المحكمة لصالح يهود حاولوا الصلاة في مجمع المسجد الأقصى بالقدس.

وألغت المحكمة، الأحد الماضي، أمراً للشرطة بمنع ثلاثة يهود من دخول مجمع المسجد الأقصى بعد أن صلوا هناك.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه سيستأنف الحكم. ويتعين على بينيت، الذي يرأس حكومة ائتلافية هشة، أن يقرر ما إذا كان سيسمح بمسيرة الأعلام السنوية في البلدة القديمة يوم الأحد المقبل.