تحدث محمود الدسوقي، ممثل حزب التجمع في جلسات الحوار الوطني، عن المشكلات والتحديات التي تواجه الشباب في ملف ريادة الأعمال المُدرج على جدول أعمال لجنة الشباب، منها صعوبة إجراءات التأسيس للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف خلال جلسة لجنة الشباب بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني اليوم، أن من ضمن الصعوبات الحصول على التمويل اللازم بسبب مخاطر الائتمان، وارتفاع تكلفة التأسيس.

وقدم عددا من التوصيات وصفها بـ "الروشتة" التي تحتوي على مقترحات وأليات التنفيذ لحل المشكلة المشاكل المذكورة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 152 لسنة 2020 مع إضافة نصوص جديدة تتعلق بريادة وهي:

1. توحید مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من خلال هيئة واحدة.

2. تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والمشروعات وتفعيل الشباك الواحد بشكل واقعي اللإعفاءات لذوي الاحتياجات.

3. خفض رسوم التسجيل والترخيص لفئة الشباب.

4. إنشاء بنوك تعاونية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.