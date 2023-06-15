وزارة المالية الفنلندية لم تعد تتوقع انكماشا في 2023

قالت وزارة المالية الفنلندية، إن البلاد سوف تتمكن من تجنب انكماش في الاقتصاد العام الجاري، وذلك بعد أن عدلت توقعاتها بشكل طفيف للأعلى، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن إجمالي الناتج المحلي الفنلندي لن يتغير العام الجاري مقارنة بانكماش بواقع 0.2% في مارس، وسوف يتعافى الاقتصاد العام المقبل لتصل نسبة الزيادة في النمو إلى 1.4%، وهو تعديل طفيف أيضا من زيادة نسبتها 1.3% سجلت قبل 3 أشهر.

وخرج اقتصاد الدولة التي تنتمي لمنطقة اليورو من ركود استمر على مدى ربعين في بداية العام، نتيجة لتراجع أسعار الطاقة والإنفاق الخاص المستقر.

وأكدت الوزارة أن التوقعات مازالت تشير إلى أن النمو بطيء العام الجاري، فيما ترتفع الأسعار وتتسبب معدلات الفائدة في خفض استهلاك الأسر والاستثمار وترصد مساهمة إيجابية من صافي الصادرات مدفوعة في الأساس بتراجع كبير في الواردات.