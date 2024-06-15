أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم السبت، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1445هـ بلغ مليونًا و833 ألفًا و164 حاجًا، منهم مليون و611 ألفًا و310 حجاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (221,854) حاجًّا من المواطنين والمقيمين.

وقالت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام، إن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 958 ألفًا و137 حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 875 ألفًا و27 حاجَّةً، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، فقد أوضحت الهيئة أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت 22.3%، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية، فقد بلغت 63.3%، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية 11.3%، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 3.2%.

أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، فقد وصل مليون و546 ألفًا و345 حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 60 ألفا و251 حاجَّا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 4714 حاجًّا.