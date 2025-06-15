تقرير: إسرائيل تهاجم وزارة النفط الإيرانية ومقر الشرطة

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استهدفت القوات الإسرائيلية عددا من المؤسسات المهمة في طهران، ومن بينها وزارة النفط الإيرانية ومقر الشرطة، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وتحدث شهود عيان أيضا عن اختناقات مرورية اليوم الأحد، مع محاولة الكثير من الناس مغادرة العاصمة الإيرانية.

ونشرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية صورا تظهر مباني تحولت إلى أنقاض وأفادت بوقوع هجمات على مناطق سكنية وإسكان للطلبة خلفت العديد من المصابين.

كما وردت أنباء عن هجمات جديدة على مدينة مشهد، في أقصى شرق إيران، بما في ذلك بالقرب من المطار.

وقالت القوات الجوية الإسرائيلية إنها ضربت طائرة للتزود بالوقود في مطار مشهد، ما يجعلها أبعد هدف يتم ضربه خلال القتال الذي بدأ قبل ثلاثة أيام.

وشنت إسرائيل هجوما جويا شاملا ضد إيران يوم الجمعة، وردت طهران بهجمات انتقامية بالمسيرات والصواريخ الباليستية وهو ما أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس السبت بـ"إحراق"طهران إذا واصلت إيران إطلاق الصواريخ.