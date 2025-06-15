قصف إسرائيلي قرب السفارة العراقية في طهران

تعرض محيط السفارة العراقية في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، إلى قصف إسرائيلي.

وأكد السفير العراقي في طهران، اليوم الأحد، سلامة الكادر الدبلوماسي بعد قصف إسرائيلي قرب السفارة العراقية.

وقالت هيئة البث العبرية، إن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم عشرات الأهداف في العاصمة الإيرانية طهران، في وقت واحد.

وأشارت إلى أن «الهجمات تستهدف المباني التابعة للحرس الثوري، وأنظمة الدفاع والأسلحة، وخاصة مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية».

ودوت الانفجارات، مساء اليوم الأحد، في مناطق عدة من العاصمة الإيرانية طهران، حيث شوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد في الهواء.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن انفجارًا ضخمًا وقع في ساحة فاطمي بطهران، مشيرة إلى وقوع انفجار في محيط وزارة الداخلية.

ونشرت وكالة «تسنيم» الإيرانية، مقطع فيديو يرصد وقوع انفجار قرب ساحة وليعصر في العاصمة.

كما بثت «إيران إنترناشيونال» مقطع فيديو أرسله أحد المواطنين، ويرصد تعرّض منطقة جنت‌ آباد في طهران قبل دقائق، لهجوم صاروخي.

من جانبها، قالت وكالة «فارس»، إن «قذيفتين شبيهتين بالصواريخ أصابتا نقطتين في منطقة شارع طالقاني وفي محيط ساحة وليعصر في طهران».

وفعّلت إيران، مساء اليوم الأحد، الدفاعات الجوية في مناطق عدة من العاصمة طهران، وذلك بالتزامن مع هجوم إسرائيلي.

وفي وقت سابق، أشارت التقارير إلى سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من العاصمة، منها شهرك غرب، وسعادة آباد، وبوناك، وإكباتان، وتشيتجار.

في الوقت نفسه، تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي في أجزاء من طهران، وخاصةً في المنطقتين الغربية والشرقية.