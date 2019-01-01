طارق فهمي: البرلمان الليبي السلطة الشرعية القادرة على احتواء جميع الأطراف

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على ختام اجتماعات مجلس نواب البرلمان الليبي، والتي احتضنتها القاهرة خلال الأيام الماضية.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج « صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إن لقاء اليوم كان مبشرًا وبمثابة خطوات ناجحة حيث تشكلت في القاهرة إرادة سياسية واضحة لتوحيد الحل في ليبيا، لافتًا إلى أن مجلس النواب الليبي هو الممثل الوحيد والشرعي عن الشعب، على حد قوله.

وتابع: «البرلمان الليبي هو السلطة المنتخبة والشرعية القادرة على احتواء جميع الأطراف، والبيان الختامي تضمن عدة رسائل هامة ومنها التأكيد على مدنية الدولة الليبية، والتداول السلمي للسلطة والالتزام بالإعلان الدستوري، وهو مسار شامل للحل في ليبيا وبالمعني البلدي خارطة طريق حقيقية وفقا للجدول الزمني الموضوع».

وأشار إلى الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبناء خريطة للحل وفقًا لوضع إطار زمني محدد؛ لحل الأزمة الليبية والخروج من المأزق.

واختتمت، اليوم الاثنين، اجتماعات نواب بالبرلمان الليبي، والتي احتضنتها القاهرة خلال الأيام الماضية، وذلك تحت رعاية اللجنة المصرية المعنية بليبيا، بهدف توحيد الرؤى والتوصل إلى حل سياسي، للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

