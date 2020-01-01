صورة مصنع تيسلا المرتقب في ألمانيا تثير موجة اهتمام قوية

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أثارت صورة رسمها إيلون ماسك بالكمبيوتر للمصنع الضخم الذي تعتزم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا إقامته بالقرب من العاصمة الألمانية برلين عاصفة اهتمام قوية اليوم الأربعاء.

وحملت الصورة عبارة كتبها ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، عبارة "جيجا برلين". وتظهر الصورة مصنعا ضخما لتجميع السيارات في ضوء الشمس الذهبي، وقد تمت تغطية سقفه بألواح الطاقة الشمسية مع وجودة منطقة ترفيه واسترخاء فوق المدخل الرئيسي.

وبحلول ظهيرة اليوم حصلت الصورة على أكثر من 220 ألف إعجاب على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وردا على الاستفسارات، كتب ماسك على تويتر: "قد تكون هناك مساحة ترفيه مكشوفة ومغطاة" كما أشار إلى احتمال وجود حمام سباحة في المصنع.

من المتوقع أن ينتج المصنع الذي يجري بناؤه حاليا حوالي 500 ألف سيارة سنويا ومن المنتظر بدء تشغيله في يوليو 2021.

يضم المصنع خط المكونات المضغوطة لتصنيع أجزاء جسم السيارة وورشة طلاء ومصنعا للصب إلى جانب خط التجميع النهائي.

يذكر أن اعمال البناء تجري في الوقت الذي لم يحصل فيه المصنع على التصاريح الرسمية النهائية، حيث يبدي السياسيون والمسؤولون على الصعيد الاتحادي والمحلي حماسا قويا للمشروع في حين تعارضه جماعات الحفاظ على البيئة.

ومن المنتظر أن يوفر المصنع أكثر من 10 آلاف وظيفة.

وفي حين أظهر الساسة والمسؤولون حماسا قويا للمشروع، تعارضه جماعات الحفاظ على البيئة.