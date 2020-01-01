الفخفاخ: استقالتي من رئاسة الحكومة جاءت لتجنيب تونس مزيدا من الصراعات

قال رئيس الوزراء التونسي المستقيل من منصبه، إلياس الفخاخ، إن «استقالته من رئاسة الحكومة جاءت لتجنيب تونس مزيدًا من الصراعات»، وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، مساء الأربعاء.



وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تلقيه استقالة، رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخاخ، مساء الأربعاء.



وفى وقت تتعقد الأزمة السياسية في تونس بعد تصاعد الخلاف بين حركة النهضة ورئيس الحكومة عقب إعلانه نيته إجراء تعديل وزاري؛ ردًا على دعوة النهضة إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، قررت الحركة، فجر الأربعاء، سحب الثقة من إلياس الفخفاخ.