رئيس وزراء إيطاليا: إنذار نهائي لعائلة بينيتون حتى لا تفقد امتياز الطرق السريعة

منح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مهلة نهائية لعائلة "بينيتون" حتى تتجنب فقدان امتياز تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، فيما قدمت شركة "أوتوستراد بير لا إيطاليا" المملوكة للعائلة مقترحا للحكومة في اللحظة الأخيرة.

وقرر رئيس الوزراء، الذي لا يزال يخوض نزاعا على خلفية تداعيات انهيار جسر جنوة في عام 2018، والتي كانت "أوتوستراد" مسؤولة عنه، سحب الامتيازات من الشركة، إذا لم توافق على الشروط التي وضعتها الحكومة بحلول ليل الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول مطلع على المحادثات السرية، وقد رفض الكشف عن اسمه.

وطالب كونتي، الذي يعاني ائتلافه الحاكم انقساما حول كيفية التعامل مع "بينيتون"، بانسحاب كامل العائلة من شركة أوتوستراد لتجنب فقدان التراخيص.

ولم يرد مكتب كونتي على الفور على طلب من وكالة بلومبرج للأنباء، للتعليق على الأمر.