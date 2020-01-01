كشفت الشركة المنتجة لفيلم "صاحب المقام" عن عرض الفيلم أولا عبر إحدى المنصات الرقمية، قبل طرحه في دور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المقبل.

صاحب المقام بطولة الفنانين يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وضيوف الشرف ريهام عبد الغفور، ومحمود عبد المغنى وإنجى المقدم، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

وتظهر النجمة يسرا طوال أحداث الفيلم للفنان آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هيئة روح وتطارده، خاصة أن جد آسر ياسين ولى من أولياء الله الصالحين وله ضريح تكشفه له يسرا حينما تظهر له فى المنام بشكل دائم، وسيكون آسر متزوجا من الفنانة أمينة خليل التى تشاركهم بطولة العمل وتتعرض لحادث سير أليم.

برومو الفيلم