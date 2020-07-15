 محمد هنيدي ينتحل شخصية جاستن بيبر على إنستجرام - بوابة الشروق
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محمد هنيدي ينتحل شخصية جاستن بيبر على إنستجرام

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد عباس:
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 11:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 11:51 م

انتحل الفنان محمد هنيدي شخصية المغني الكندي العالمي جاستن بيبر في فيديو.

ونشر «هنيدي» عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، فيديو للقطات يظهر فيها جاستن بيبر، واستخدم محمد هنيدي أحد البرامج لوضع وجهه بدلا من وجه «بيبر»، وفي الخلفية أغنية «سوري - sorry» لجاستن بيبر، ثم علق عليها: «هنيدي بيبر».

يشار إلى أن الفنان محمد هنيدي يعمل حاليا على فيلم «النمس والإنس»، ويشاركه في الفيلم كلا من منة شلبي، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، ودنيا ماهر، وشريف دسوقي، وصابرين، ومحمود حافظ، ومن إخراج شريف عرفة، وتدور أحداث الفيلم في خمسينيات القرن الماضي.

 

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هنيدي بيبرر

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