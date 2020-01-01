آلاف المحتجين في القدس يدعون نتنياهو إلى التنحي

طالب الآلاف من المتظاهرين، مساء الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتنحي، وذلك في احتجاج خارج مقر إقامته الرسمي في القدس.

ويأتي الاحتجاج بعد يوم من إزالة الشرطة لخيام الاعتصام التي يستخدمها متظاهرون مناهضون للفساد يحتجون بانتظام خارج مقر إقامة نتنياهو، ويعترضون على استمرار قيادته خلال محاكمته بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشا.

وحمل المتظاهرون مشاعل، وأطلقوا آلات التنبيه وحاولوا تحطيم حواجز الشرطة، وفقا لما رصده مقطع فيديو شاركته قناة "كان" الإسرائيلية.

ووقعت احتجاجات أخرى مختلفة في البلاد اليوم الثلاثاء، حيث احتج المتظاهرون المتطرفون على عمليات الإغلاق في أحياءهم، كما احتج نشطاء يحاولون إحياء حركة للعدالة الاجتماعية في تل أبيب انتشرت في البلاد قبل تسع سنوات. كما نظمت الكشافة الإسرائيلية احتجاجات ضد قرار الحكومة بخفض تمويل حركات الشباب.

ويواجه نتنياهو، بالإضافة إلى مشاكله القانونية، انتقادات متزايدة بشأن تعامله مع أزمة فيروس كورونا، حيث يواجه موجة ثانية من الإصابات.