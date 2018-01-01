مصافحة بقبضة اليد بين بايدن وولي العهد السعودي

أنهت المصافحة بقبضة اليد بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم الجمعة، بقصر السلام في جدة على ساحل البحر الأحمر التساؤلات بشأن شكل اللقاء وتفاصيله وحتى ما سيصدر عنه من صور ولقطات.

وكان الأمير محمد في مقدم مستقبلي الرئيس بايدن لدى وصوله قصر السلام قبل دخوله إلى قاعة الاستقبال الكبرى داخل القصر حيث استقبله الملك سلمان.

وسيجتمع بايدن الذي سبق أن وصف السعودية بأنها "منبوذة" بسبب ما تردد عن دورها في اغتيال جمال خاشقجي الصحفي بصحيفة "واشنطن بوست" عام 2018 مع ولي العهد السعودي الذي تعتقد المخابرات الأمريكية أنه كان وراء عملية القتل.

ولوحظ أن بايدن صافح لدى وصوله المطار الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة الذي كان في مقدم مستقبليه إضافة إلى مصافحته الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة الرياض لدى واشنطن ولم تكن مصافحة بقبضة اليد.

وفي وقت سابق اليوم، وصل بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة في الساعة (1754) بالتوقيت المحلي (1454 بتوقيت جرينتش) في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تدوم يومين، في آخر محطات جولة الرئيس الأمريكي الشرق أوسطية الأولى منذ انتخابه في هذا المنصب.