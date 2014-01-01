♦«كقطة تعبر الطريق»

حاتم حافظ

الدار المصرية اللبنانية

2021

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«كقطة تعبر الطريق» رواية موضوعها «العالم» وليس مكانًا بعينه أو هوية دون غيرها. إنها رواية الإنسان المنسحق فى آلة العولمة الجبارة، والذائب فى مقدرات خلقتها قوى هائلة تحدد له مصيره وتمزق خرائطه لتدفعه نحو الموت أو الجنون. جميع شخوصها مغتربون، كلٌ منهم هارب من حربه الكبرى والخاصة معًا، باحث عن طوق نجاة ينتشله من جحيمه الشخصى. كل شخص هنا يعبر ضفته نحو ضفة أخرى، عبورًا سريعًا مرتبكًا بالضبط كقطة تعبر الطريق طامحةٌ فى الوصول إلى الرصيف المقابل.. لكن حياتها قد تضيع فى لحظة، تحت عجلات سيارةٍ مسرعة.

♦«شخصيات حية من الأغانى»

محمد المنسى قنديل

دار الكرمة

2014

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يُقدم لنا محمد المنسى قنديل فى هذا الكتاب المُمتع شخصيات مختارة من موسوعة أبى فرج الأصفهانى الشهيرة «الأغانى». فى هذه الصفحات يتراجع رجال السُّلطة قليلًا ليتقدم الشعراء. يخفض الفرسان سيوفهم حتى يعلو همس العشاق. يتوقف صليل السيوف حتى يتواصل إيقاع اللحن والغناء. عشاق معذبون يعيشون ما بين حرارة اللقيا ومرارة البين، وعندما يسمعون حداء القوافل يلفظون أنفاسهم الأخيرة.

♦«مثل الأفلام الساذجة»

نورا ناجى

دار الشروق

2022

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«مثل الأفلام الساذجة»؛ مجموعة قصصية تتجاوز حكاياتها الشائقة، لتصبح مرآة إنسانية لدواخلنا المتشابكة، وكراكيب الذاكرة المهملة، تُعيد ترميم الشقوق وحشوها بالذهب، وهى تملك قناطير من ذهب الكلمات الكاشفة.

هذه هى المجموعة القصصية الأولى لنورا ناجى، بعد أربع روايات، دون أن تتخلى عن حسِّها الروائى المميز، فى فقرات موجزة مكثفة تنقل عالم أبطالها بدقائقها وتفاصيله، فى هذه المجموعة ستقرأ نفسك، وتعيد اكتشافك بأسماء جديدة، وأماكن. وسوف تندهش، وستقول: هنا عشتُ من قبل، وكأن كل هذه الأشياء قد جرت تحت سمعك وبصرك!.

♦«الدحيح ــ ماوراء الكواليس»

طاهر المعتز بالله

دار الشروق

2021

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ببراعته وأسلوبه الساخر القادر على أن «يُشعبن» العلوم، استطاع «الدحيح» أن يكون واحدًا من أهم الأشخاص المؤثرين فى الوطن العربى. حلقات البرنامج الذى أطلقه عام 2014 على منصة «يوتيوب» سجلت أكثر من مليار مشاهدة على مستوى العالم.

فى سنوات قليلة أصبح أحد أكثر صُناع المحتوى العربى مُتابعةً، تم اختيارہ ضمن قائمة «روّاد الشباب العربى» التى تحتفى بإنجازات الشباب العربى ممن حققوا إنجازات إيجابية ومؤثرة فى مجتمعاتهم. وأُدرِج ضمن قائمة الأشخاص الأكثر تأثيرًا فى العالم العربى لعام 2018، واختير فى القائمة القصيرة لجائزة IBC العالمية عام 2019 لأكثر الشباب المؤثرين فى الإعلام.

فى هذا الكتاب يكشف طاهر المُعتز بالله ــ باعتبارہ من أوائل مَن كتبوا حلقات برنامج «الدحيح»ــ ما وراء الكواليس لواحدة من أشهر قصص النجاح المصرية المعاصرة وأكثرها إلهامًا.

ولذلك، مثلما قال الراحل إبراهيم نصر: ما تيجوا نشوف؟