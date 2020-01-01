روسكوزموس: أمريكا وروسيا تتفقان على التعاون في رحلات محطة الفضاء الدولية

قالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، اليوم الجمعة، إن روسيا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق للتعاون فيما يتعلق برحلات محطة الفضاء الدولية، رغم الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقالت روسكوزموس في بيان لها اليوم الجمعة، إن الجانبين اتفقا أمس الخميس، على اصطحاب رواد الفضاء التابعين لأحدهما الآخر في رحلات جوية وهو اتفاق يصل إلى مرحلة السماح بتبادل مقاعد المركبات الفضائية.

وقالت الوكالة إن "الاتفاق يتماشى مع مصالح روسيا والولايات المتحدة".

وتابع البيان أن هذا من شأنه أن يضمن أنه في حالة تأخر أو إلغاء إطلاق الصواريخ، فإن عضوا واحدا على الأقل من روسكوزموس وعضوا واحدا في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا سيكونان دائما على متن محطة الفضاء الدولية.

وقالت روسكوزموس إن أول رائدي فضاء سيتم استضافتهما فيما يسمى بـ"الرحلات المشتركة" هما رائد الفضاء الأمريكي فرانسيسكو روبيون، الذي سينطلق من قاعدة بايكونور في سبتمبر المقبل، ورائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، التي ستنطلق من قاعدة كيب كانافيرال في الأشهر الأخيرة من العام الجاري.

كان رواد الفضاء الأمريكيون يحلقون إلى الفضاء على متن صواريخ سويوز الروسية من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان حتى عام 2020.

بعد ذلك، عادت رحلات محطة الفضاء الدولية المأهولة للإقلاع أيضا من الأراضي الأمريكية مرة أخرى.

وتعتمد وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على مركبة الفضاء الناقلة "كرو دراجون" التابعة لشركة سبيس إكس الخاصة.