العثور على جثة فتاة داخل منزلها في ملوي بالمنيا

عثر أهالي قرية بملوى بالمنيا، على جثة فتاة عشرينية مشنوقة بإيشارب داخل منزلها، وأودعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزلها بإحدى قرى مركز ملوي.

انتقلت على الفور رجال البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، حيث تبين إنها فتاة شابة تدعى ن- ر ، والبالغة من العمر 24 عاما، كائنة بقرية سيف الغربية التابعة لمركز ملوي، مشنوقة بإيشارب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لمعرفة أسباب الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ملوي التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة العامة لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي ومفتش صحة المركز، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.