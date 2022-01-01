اتفاق إماراتي هندي على تسوية المعاملات التجارية بالروبية بدلا من الدولار

وقعت الهند اتفاقية مع الإمارات، تسمح لها بتسوية المعاملات التجارية بالروبية بدلا من الدولار، مما يعزز جهود الهند لخفض تكاليف المعاملات عبر الاستغناء عن التحويلات بالعملة الأمريكية.



وخلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى الإمارات اليوم السبت، اتفق البلدان أيضا على إنشاء رابط للدفع الفوري لتسهيل تحويل الأموال عبر الحدود، وفق وكالة رويترز.



وتتيح الاتفاقيتان معاملات ومدفوعات سلسة عبر الحدود، وتعززان المزيد من التعاون الاقتصادي، علما بأن الهند حاليا تدفع مقابل النفط الإماراتي بالدولار.



والهند هي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وأعلن مصرفها المركزي خلال العام الماضي إطار عمل لتسوية التجارة العالمية بالروبية.



وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات 84.5 مليار دولار في السنة المالية من أبريل 2022 إلى مارس 2023.